Final Fantasy XVI auf dem PC wird mit beiden Erweiterungen veröffentlicht

HQ

Nächsten Monat wird die zweite Erweiterung von Final Fantasy XVI, The Rising Tide, veröffentlicht. Danach werden wir wahrscheinlich das nächste Mal über das Spiel berichten, wenn es auf dem PC erscheint. Da sich die PC-Portierung in der Endphase der Optimierung befindet, werden wir hoffentlich nicht mehr lange brauchen.

Im Gespräch mit der Famitsu gab uns Produzent Naoki Yoshida einige vielversprechende Neuigkeiten darüber, was wir erwarten können, wenn die PC-Portierung erscheint. Yoshida bestätigte nämlich, dass es eine Version des Spiels auf dem PC geben wird, die sowohl mit Echoes of the Fallen als auch mit The Rising Tide geliefert wird.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Edition mehr kosten wird als die Basisversion, da es seltsam wäre, PlayStation-Spieler extra bezahlen zu lassen, wenn PC-Benutzer die gleichen Inhalte effektiv ohne zusätzliche Kosten außer Zeit erhalten, aber wir müssen abwarten und sehen.

Wenn ihr mehr über die Erweiterung The Rising Tide erfahren wollt, schaut euch unseren Artikel hier an.