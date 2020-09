Final Fantasy XV und Resident Evil 7 treten Playstation Now bei

Natürlich dürfen sich Anfang des Monats nicht nur Kunden vom Xbox Game Pass über Neuigkeiten zum ausgeweiteten Sortiment ihres laufenden Abonnements freuen, auch Sony koppelt Nachrichten zu ihrem Online-Service PS Now an den Monatswechsel. Die Japaner arbeiten übrigens ebenfalls mit Capcom zusammen, um den zahlenden Spielern ab September Resident Evil 7: Biohazard als Teil des Abo-Dienstes von Playstation Now anbieten zu können. Neben diesem großen Schocker stehen drei weitere Titel bereit, die sicher ihr Publikum finden.