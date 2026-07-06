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Final Fantasy XV

Final Fantasy XV in die Switch 2 zu bringen, ist laut Square Enix "nicht völlig unmöglich"

Aber ob das jemals passieren wird, ist eine andere Geschichte.

Final Fantasy XV (Windows Edition) (PC) Steam Key LATAM

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Da immer mehr Spiele in dedizierten Ports für die Nintendo Switch 2 erscheinen, fragen sich einige Fans, ob Square Enix die Plattform nutzen wird, indem sie einige aktuelle Hits auf das System bringen.

Zum einen wurde im Rahmen einer kürzlichen Aktionärsversammlung direkt an Square Enix gefragt, ob es Pläne hat, andere Final Fantasy-Titel auf die Switch 2 zu portieren, zumal Final Fantasy VII: Remake und Rebirth native Editionen haben und Revelation ebenfalls am selben Tag auf der Plattform erscheinen wird. Um genauer zu sein, wurde gefragt, ob Final Fantasy XV jemals eine Switch-2-Version bekommen wird, worauf Square Enix antwortete.

"Erstens, obwohl es gewisse Hardware-Einschränkungen gibt, wenn es darum geht, das exakte Erlebnis von "Final Fantasy XV getreu nachzubilden, können wir sagen, dass es nicht völlig unmöglich ist. Ob wir es tatsächlich auf der Nintendo Switch 2 bereitstellen werden, werden wir Ihren Beitrag an das Entwicklungsteam weitergeben, als wertvolle Perspektive auf Marketing und zukünftige Plattformoptionen."

Also gibt es eine Chance! Eines ist sicher: Eine Switch-2-Edition von Final Fantasy XV würde wahrscheinlich dazu beitragen, den Verkauf des Spiels zu steigern, der im Mai 2022 über 10 Millionen verkaufte Exemplare erreichte. Seit dieser Veröffentlichung gab es keine aktualisierten Verkaufsinformationen zum Spiel.

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