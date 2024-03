Final Fantasy XIV wird diesen Monat offiziell für Xbox Series S/X veröffentlicht

HQ

Square Enix hatte einige gute Final Fantasy-Neuigkeiten für Xbox-Spieler während der Xbox Partner Preview, die heute früh ausgestrahlt wurde. Es stellt sich heraus, dass Final Fantasy XIV die Beta verlassen und am 21. März offiziell veröffentlicht wird.

Aber es kommt sogar noch besser, denn Game Pass Ultimate-Abonnenten können die Starter Edition des Spiels als kostenlosen Vorteil in Anspruch nehmen, der in Ihrem Abonnement enthalten ist. Dazu gehören das Basisspiel, beide Erweiterungen (Heavensward und Stormbringers ) und 30 Tage Spiele ohne Einschränkungen (die kostenlose Testversion hat mehrere Einschränkungen für das, was Sie tun können).

Hoffentlich wird dies zu einer wachsenden Community führen, die als gut für alle angesehen werden muss (einschließlich derjenigen, die Final Fantasy XIV auf PC und PlayStation spielen). Wir haben auch einen neuen Trailer, der all das zeigt, seht ihn euch unten an.