Final Fantasy XIV 's The Rising kehrt am 27. August zurück

Obwohl Final Fantasy XIV bereits 2010 veröffentlicht wurde, wurde es drei Jahre später als Final Fantasy XIV: A Realm Reborn wiedergeboren. Um diesen Relaunch zu feiern, hat Square Enix jedes Jahr das "The Rising"-Event veranstaltet, das mittlerweile zu einer beliebten saisonalen Tradition für die Community geworden ist.

Die diesjährige Ausgabe läuft vom 27. August bis zum 11. September und gibt den Spielern die Möglichkeit, sich einer brandneuen Quest zu stellen. Teilnehmen kann jeder mit einer Charakterstufe 15 oder höher, was es auch für neuere Abenteurer zugänglich macht. Die Belohnung ist ein entzückender Aufziehbarer Gulool Ja Ja Scherge, ein kleiner Begleiter, der Euch auf Euren Reisen durch Eorzea begleitet.

Spieler, die unbedingt mitmachen möchten, finden weitere Details, einschließlich der Startorte der Quests, auf der offiziellen Event-Seite.