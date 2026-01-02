Final Fantasy XIV Regisseur scheint eine Switch-Edition zu implizieren

HQ

Technisch gesehen wurde Final Fantasy XIV bereits 2010 veröffentlicht, aber diese Version floppte so stark, dass sie unter der Leitung von Naoki Yoshida überarbeitet werden musste, und 2013 wurde sie für PC und PlayStation 3 unter dem Namen A Realm Reborn neu aufgelegt. Diesmal lief es besser, und das Spiel ist heute eines der erfolgreichsten Online-Rollenspiele überhaupt.

Ein Jahr später erschien es für PlayStation 4, gefolgt von PlayStation 5 im Jahr 2021 und Xbox Series S/X im Jahr 2024. Allerdings ist es immer noch nicht möglich, das Rollenspiel im Nintendo-Format zu genießen. Aber vielleicht wird sich das bald ändern. Der japanische Blog Livedoor (über Twisted Voxel) berichtet, dass Yoshida in einer Neujahrsnachricht gefragt wurde, ob Final Fantasy XIV auch auf die Switch 2 kommen werde, worauf er antwortete:

"Was den Switch betrifft, freue dich gespannt darauf."

Natürlich ist das nicht dasselbe wie eine Bestätigung, aber es klingt definitiv so, als wäre etwas im Gange, sonst hätte er es einfach leugnen, vager sein oder einfach auf einen Kommentar verzichten können. Was hältst du davon?