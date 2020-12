You're watching Werben

Per Pressemeldung wurden wir von Square Enix auf die heutige Veröffentlichung von Patch 5.4 für Final Fantasy XIV hingewiesen. Das Update hört auf den Namen "Futures Rewritten" und verspricht "eine Vielzahl von Inhalten, inklusive neuer Aufträge des Hauptszenarios, in denen die Mitglieder des Bundes der Morgenröte ihre ersten Schritte nach ihrer Rückkehr in den Ursprung wagen." Auf der offiziellen Homepage des Spiels findet Ihr ausführliche Infos zu allen Inhalten.