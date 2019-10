Final Fantasy XIV: Nier-Raid im Trailer präsentiert

Square Enix hat den ersten Trailer zum Patch 5.1 von Final Fantasy XIV veröffentlicht, der ungeduldige MMO-Spieler Einblicke in neuen Raid vom Nier-Automata-Schöpfer Yoko Taro gibt. Die Herausforderung wird ab dem 29. Oktober verfügbar sein und erfahrene Krieger des Lichts, bzw. die Verfechter des Schattens wahre Heldentaten erleben lassen. 24 gut ausgebildete Spieler müssen in der Kopierten Fabrik die irren Maschinenwesen bekämpfen.

Patch 5.1 läuft unter dem Titel Vows of Virtue, Deeds of Cruelty und erweitert zahlreiche Bereiche des MMORPGs. Nachdem die dritte Erweiterung Shadowbringers im Juni startete, gelangen mit diesem Inhalt viele neue Aufgaben und Detailveränderungen in das Spiel. Noch bis zum 1. November dürft ihr in Final Fantasy XIV Halloween feiern, alle Details dazu findet ihr an dieser Stelle.