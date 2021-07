Final Fantasy XIV mit Rekordwert auf Steam

Mehr als 10 Jahre nach dem zunächst verunglückten Start von Final Fantasy XIV darf sich Publisher Square Enix aktuell über einen Rekord freuen. Wie den Steam-Charts zu entnehmen ist, befanden sich am gestrigen Sonntag in der Spitze 47.538 Spieler gleichzeitig in Final Fantasy XIV - mehr als jemals zuvor.

Tatsächlich würden wir uns nicht wundern, wenn dieser spielinterne Rekord demnächst fallen würde. Immerhin steht im November die vierte Erweiterung Final Fantasy XIV: Endwalker an, die für reichlich Aktivität sorgen dürfte.