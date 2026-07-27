Final Fantasy XIV erscheint nächste Woche für die Switch 2

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Square Enix hatte am Wochenende spannende Neuigkeiten für alle Switch-2-Besitzer. Wie wir bereits wussten, kommt Final Fantasy XIV auf die Plattform, etwas, das zuvor als unmöglich galt, weil die ursprüngliche Switch einfach nicht leistungsstark genug war.

Allerdings wurde die Switch 2 leistungsmäßig mit der Xbox Series S verglichen, und das Spiel ist bereits auf dieser Konsole verfügbar, sodass wir wissen, dass es gut läuft. Glücklicherweise müssen Sie nicht lange warten, denn der Start ist für den 4. August angesetzt... Und es wird sogar noch besser.

Im Rahmen des Spielstarts wird es als umfangreiche Testversion veröffentlicht (einschließlich unter anderem die Heavensward-Erweiterung), die du einen Monat lang komplett kostenlos genießen kannst, um herauszufinden, ob sie zu dir passt.

Du solltest aber vielleicht anfangen, einige Spiele zu leeren oder eine größere Speicherkarte zu kaufen, da dies der bisher größte Switch-2-Titel mit 117 Gigabyte sein wird. Es werden mehrere Ausgaben verfügbar sein; Hier ist die vollständige Liste: