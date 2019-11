Final Fantasy XIV erscheint möglicherweise auf Playstation 5

WCCFTech hat diese Woche ein Fan-Fest von Final Fantasy XIV in London begleitet und dort erfahren, dass Naoki Yoshida, Producer und Game Director bei Square Enix, gerne an einem Konsolenport des Spiels für die Playstation 5 arbeiten würde. Es muss in diesem Artikel einen Übersetzungsfehler gegeben haben, da uns Sony via E-Mail zu verstehen gegeben hat, dass Yoshida ein solches Projekt nicht offiziell bestätigte, sonderlich lediglich erklärt habe, dass er sich eine solche Version für die Zukunft wünscht. Da die PS5 allerdings abwärtskompatibel sein soll, müsste Final Fantasy XIV ohnehin darauf laufen.

Dank jahrelanger Unterstützung konnte Square Enix das MMORPG zu einem beachtlichen Erfolg führen, der mit Shadowbringers im vergangenen Sommer seine aktuelle Erweiterung erhalten hat. Wir haben uns letztens mit dem Spiel auseinandergesetzt und den Raid "Die Kopierte Fabrik" angesehen, die in Zusammenarbeit mit Yoko Taro entstanden ist, dem Entwickler von Nier: Automata.