Final Fantasy XIV erscheint kurz vor der Dawntrail-Erweiterung für Xbox

Die Pandemie hat Square Enix in den letzten Jahren daran gehindert, seine Final Fantasy XIV-Fanfeste zu veranstalten, also beschloss das japanische Unternehmen, es mit vielen aufregenden Ankündigungen wiederzubeleben.

Final Fantasy XIV: Dawntrail ist ohne Zweifel das Highlight, da dies die fünfte große Erweiterung des Spiels sein wird, wenn es nächsten Sommer erscheint. Es führt uns in die neue tropische Welt namens Tural, wo grandiose Berge, üppige Wälder und kristallblaues Wasser auf uns warten, wenn wir die neue Stadt Tuliyollal verlassen.

Die Erkundung dieser Gebiete könnte dich dazu inspirieren, deinen Charakter ein wenig zu verändern, weshalb die Erweiterung auch zwei neue DPS-Jobs bietet, die Möglichkeit, eine Brille zu tragen und zwei Farbstoffe auf jedem Ausrüstungsteil zu haben, große grafische Verbesserungen vorzunehmen und neue Ausrüstung zu implementieren.

Das soll nicht heißen, dass wir uns einfach nur amüsieren werden, ohne uns um die Welt zu kümmern, denn Tural hat einige neue Gegnertypen. Hinzu kommen das Versprechen neuer verbündeter Stämme (einschließlich der Rückkehr von Pelupelu), eine erhöhte Stufenobergrenze von 90 auf 100, neue Dungeons, neue Kernkampfinhalte (wie FATEs, Jagden, Nebenquests und Schatzsuchen), Updates für die Dienstunterstützung und neue Raids, und es gibt definitiv eine Menge, worauf man sich freuen kann.

Nicht, dass wir bis 2024 auf spannende Dinge warten müssten. Phil Spencer kam auch auf die Bühne, um zu verraten, dass Final Fantasy XIV endlich auf die Xbox Series kommt. Der offizielle Start wird erst im nächsten Frühjahr erfolgen, aber es wird eine offene Beta geben, wenn Patch 6.5 diesen Herbst veröffentlicht wird.

Dann ist es ziemlich passend, dass die kostenlose Testversion etwa zur gleichen Zeit auch um Final Fantasy XIV: Stormblood und alles bis Update 4.58 erweitert wird.

Erwarten Sie, mehr über all dies zu erfahren, wenn das Fanfest am 21. Oktober nach London kommt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Trailer und die Bilder unten ansehen, um einen besseren Blick auf Dawntrail zu werfen.