Final Fantasy XIV Beta für Xbox startet am 21. Februar

Letztes Jahr wurde endlich bestätigt, dass Final Fantasy XIV nach über 10 Jahren des Wartens auf Xbox veröffentlicht wird und dass eine Beta für das Format für diesen Monat geplant ist.

Und Square Enix wollen ihr Versprechen offenbar halten und haben daher nun auf der offiziellen Homepage angekündigt, dass die Final Fantasy XIV Beta für den 21. Februar geplant ist, die es neuen Spielern auf der Xbox ermöglicht, Eorzea zu erkunden. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für das Spiel wurde noch nicht bekannt gegeben, aber der Beitrag sagt, dass es " unmittelbar nach Abschluss des offenen Betatests" passieren wird, so dass April oder Mai eine qualifizierte Vermutung zu sein scheint.

In dem Beitrag heißt es auch, dass Sie Game Pass (jede Stufe) benötigen, um Final Fantasy XIV zu spielen, was eine vernünftige Forderung ist - obwohl wir nicht umhin können, festzustellen, dass es keine ähnliche Anforderung für PS Plus für die PlayStation-Version des Spiels gibt.