Final Fantasy XIV bekommt ein mobiles Pendant

Final Fantasy XIV ist eine der beeindruckendsten Geschichten der Spielewelt, da sie bei ihrem Debüt im Grunde bei allen Metriken scheiterte, dann aber verjüngt und häufig aktualisiert und unterstützt wurde, bis zu dem Punkt, dass sie über ein Jahrzehnt später mehr Spieler als je zuvor hat. Square Enix hat nicht die Absicht, das Interesse an Final Fantasy XIV zu verlieren, da das Spiel immer noch Erweiterungen und Updates erhält und sogar vor kurzem endlich auf Xbox-Konsolen erschienen ist, aber die Zukunft wird sich darum drehen, das Spiel auf mobile Plattformen zu bringen.

Der japanische Publisher hat den Entwickler Lightspeed Studios angezapft, um Final Fantasy XIV in ein Handyspiel zu verwandeln. Das Projekt wird als "aufregende Erweiterung des beliebten Franchise beschrieben, indem es das immersive Erlebnis des Originaltitels in einem frischen, mobilfreundlichen Format einfängt." Was dies im Detail bedeutet, fügte der Regisseur und Produzent der Serie, Naoki Yoshida, Folgendes hinzuFinal Fantasy XIV:

"Es ist 11 Jahre her, dass FFXIV 2.0: A Realm Reborn veröffentlicht wurde, und dieses neue Handyspiel wird eine Schwester von FFXIV sein und darauf abzielen, die Größe der Geschichte und der Kampfmechaniken des Originals auf mobilen Geräten nachzubilden. Nicht-Kampf-Features wie "Jünger des Landes" und "Hand" werden ebenfalls originalgetreu implementiert und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der leidenschaftlichen FFXIV-Community zu wachsen."

Was das Gameplay betrifft, so haben wir versprochen, dass verschiedene Lifestyle-Elemente in diese mobile Ausgabe übernommen werden, darunter Angeln, Triple Triad und Chocobo-Rennen. Es wird Wetter- und Tageszeitsysteme geben und umfassende Übersetzungen des Spieler- und Ausrüstungsdesigns direkt aus dem Hauptspiel und optimiert für Mobilgeräte. Die sozialen Elemente werden ebenfalls im Mittelpunkt stehen, ebenso wie die Schaffung eines breiten Spektrums an Arbeitsplätzen, von denen neun zum Start versprochen wurden.

Also, wann ist der Start? Das Spiel wird zunächst in China über mehrere Tests erscheinen und dann auf die ganze Welt ausgeweitet, was bedeutet, dass europäische Fans wahrscheinlich frühestens 2025 in die mobile Version von Eorzea einsteigen können.