Final Fantasy XIV: A Realm Reborn zieht 16 Millionen Spieler in seinen Bann

Die Geschichte von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn muss der ultimative Beweis sein, dass sich Fleiß am Ende auszahlt. Das Spiel erschien zunächst in einem schwachen technischen Zustand und wurde daher von Fans und der Presse aus aller Welt hart kritisiert. Anstatt das Projekt komplett einzustampfen kehrte Square Enix zum Zeichenbrett zurück und gestaltete den größten Teil des Spiels neu. Anschließend wurde es als A Realm Reborn neu veröffentlicht und die Spieler kamen zurück. Am 2. Juni startet auf der Playstation 4 und dem PC die nächste Erweiterung Final Fantasy XIV: Shadowbringers, die frische Inhalte und Updates einführt.

Dieses Add-On ist das Ergebnis von jahrelangem, positivem Wachstum. Wie Square Enix in einer Pressemitteilung schreibt, seien seit Launch im September 2010 16 Millionen Spieler in das Spielerlebnis eingetaucht. Zuletzt war das Game für Twitch-Abonnenten kostenlos, das wird ebenfalls zu einem kleinen Anstieg neuer Spieler geführt haben. Seid ihr selbst Krieger des Lichts oder der Dunkelheit?