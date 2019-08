Final Fantasy VIII wurde 9,6 Millionen Mal verkauft

Final Fantasy VIII: Remastered wurde auf der E3 vorgestellt und letzte Woche haben wir erfahren, dass es nächste Woche auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Falls ihre euch Hoffnungen gemacht habt, den Port in eure Final-Fantasy-Vitrine zu stellen, müssen wir euch leider enttäuschen, da das Spiel nicht in einer physischen Handelsversion erscheint. Square Enix bestätigte auf ihrer offiziellen japanischen Webseite, dass das Remake von Teil 8 ausschließlich digital im Nintendo-Switch-eShop, im PS Store, auf Xbox Live/Windows Store und auf Steam bereitstehen wird.

Allerdings hat der Entwickler seinen Titel mit aktuellen Verkaufszahlen ausgestattet, die eine beachtliche Entwicklung veranschaulichen. Der 20 Jahre alte Klassiker konnte sich demzufolge seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1999 mehr als 9,6 Millionen Mal verkaufen. Vor zehn Jahren schrieb PC Games Hardware in einem kleinen Beitrag von 2,5 Millionen verkauften Einheiten auf der PS1. Falls beide Zahlen stimmt, wäre das ein erstaunlicher Produktlebenszyklus für das Rollenspiel. In jedem Fall ist FFVIII damit eines der am meisten verkauften Ableger der Reihe.

You watching Werben