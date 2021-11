HQ

Als Square Enix im Februar das Intergrade-Update von Final Fantasy VII: Remake vorstellte, haben sie gleichzeitig ein Battle-Royale-Spiel enthüllt, das in der Welt von FFVII spielt. Nun wissen wir, dass Final Fantasy VII: The First Soldier bereits am 17. November auf Android und iOS veröffentlicht wird. Die Eröffnungssequenz könnt ihr euch bereits anschauen, um euch für das Bootcamp einzuschreiben.