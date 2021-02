Final Fantasy VII: The First Soldier kombiniert Final Fantasy mit Battle-Royale-Magie

30 Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy VII startete die Shinra Corporation ein Programm, das Kämpfer mit außergewöhnlichem Potenzial hervorbringen sollte. Eine spielerische Interpretation dieser Ereignisse versucht Entwickler Ateam Inc. nun als mobile Battle-Royale-Erfahrung für Handys umzusetzen. Final Fantasy VII: The First Soldier heißt der Third-Person-Shooter mit magischen Fähigkeiten, den uns Square Enix diese Woche im Schatten der großen Final-Fantasy-VII-Remake-Nachrichten präsentiert hat.

Erste Spielszenen zeigen ein frenetisches Schauspiel, bei dem wir auf Gesundheitspunkte und Zauber achten sollen, ohne zu tief in die Materie von Rollenspielen einzutauchen. Es gibt wohl sogar Beschwörungen, was vielleicht so eine Art Abschussserie sein könnte. Bislang haben wir nicht sehr viel zu diesem Titel erfahren oder gesehen, doch es soll noch dieses Jahr weltweit auf iPhone- und Android-Handys starten.

Quelle: Square Enix.