Final Fantasy VII: Teil 3 wird die Fans des Originals „nicht enttäuschen"

Die Final Fantasy VII Remake -Serie hat bisher mit den Erwartungen der Fans an die Interpretation der zentralen Ereignisse des Spiels gespielt. Tatsächlich geht es bei diesen Remakes zum Teil um die Beziehung zur ursprünglichen Erzählung. Aber es deutet alles darauf hin, dass das kommende dritte und letzte Kapitel dieser Remake Trilogie nicht allzu weit vom Original abweichen wird.

In einem Interview mit Anime News Network sagt Produzent Yoshinori Kitase, dass sie "Fans des Originals nicht verraten" werden:

"Wir hören die unterschiedlichen Vermutungen vieler Spieler, die sagen: 'Oh, wie sehr wird sich diese Geschichte im Vergleich zum Original ändern?' Und ich möchte anmerken, dass ich nicht glaube, dass es so sein wird. Wir haben immer das Original im Hinterkopf behalten, und ich glaube nicht, dass es eine Handlung sein wird, die die Fans des Originals [des Spiels] verraten wird. Aber gleichzeitig ist es auch 27 Jahre her, dass das ursprüngliche Final Fantasy 7 veröffentlicht wurde. Es gibt diese Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie nur jetzt im Remake-Projekt tun können, die den Spielern, die dieses Spiel jetzt 27 Jahre später spielen, ein neues Glück, eine neue Art von Zufriedenheit bringen können. Was das genau mit sich bringen wird, hoffen wir, dass die Spieler bald erleben werden."

Wie genau dieses dritte und letzte Kapitel mit den Erwartungen und Ereignissen spielen wird, ist noch nicht bekannt, aber Square Enix befindet sich bereits in der Entwicklung.