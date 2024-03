Final Fantasy VII: Remake und Rebirth werden nie für Xbox erscheinen

HQ

Als Final Fantasy VII: Remake angekündigt wurde, endete der Trailer mit "Play it first on PlayStation 4". Viele der folgenden Trailer enthielten Sätze wie "PlayStation-exklusiv bis zum 10. April 2021". Dies ließ viele glauben, dass das fantastische Spiel früher oder später seinen Weg auf die Xbox-Konsolen finden würde. Nun, wir nähern uns drei Jahren, seit die Exklusivität abgelaufen ist, und etwas mehr als zwei seit der Veröffentlichung auf dem PC, so dass die wenigen verbliebenen Gläubiger die Theorie aufgestellt haben, dass die Trilogie nicht auf die Xbox kommen würde, bis alle drei Spiele auf dem Markt sind. Es ist an der Zeit, diese Träume zu zerstören.

Die Washington Post hat es geschafft, Christian Svensson, Sony Interactive Entertainments Vizepräsident für Second- und Third-Party-Content-Ventures und strategische Initiativen, in einer sehr teilenden Stimmung zu erwischen, als er dem Interviewer Gene Park anscheinend sagte, dass Final Fantasy VII: Remake und Final Fantasy VII: Rebirth für immer Konsolen-exklusiv auf PlayStation bleiben werden.

Es ist erwähnenswert, dass Park seinen Artikel ändern musste, da die ursprüngliche Version so klang, als hätte Svensson bestätigt, dass die gesamte Remake-Trilogie exklusiv sein wird. Eine seltsame Klarstellung, wenn ich stark bezweifle, dass Square Enix den dritten Teil der Remake-Trilogie auf Xbox-Konsolen bringen wird, ohne die anderen beiden auch dort zu haben, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass keines der Final Fantasy VII-Remakes in Zukunft auf der Xbox erscheinen wird.