Final Fantasy VII: Remake - Teil 3 wird mit PC als Hauptplattform entwickelt.

Wie viele von euch warten wir gespannt auf die Veröffentlichung des dritten Teils der Final Fantasy VII: Remake Saga. Der erste Teil wurde kürzlich sowohl für die Switch 2 als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht und verkauft sich gut – etwas, das Square Enix erfreuen wird, das von der Leistung der Spiele auf der PlayStation 5 nicht völlig beeindruckt ist.

Wenn der dritte Teil erscheint, scheint es eine Multi-Format-Veröffentlichung für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X zu werden. Dies hat viele jedoch glauben lassen, dass die Grafik darunter leiden könnte, wenn Entwickler sich nicht mehr auf ein einziges Format konzentrieren können. Glücklicherweise scheint Square Enix alles unter Kontrolle zu haben. Hier ist, was Regisseur Naoki Hamaguchi in einem Interview mit Automaton sagte:

"Sowohl die Nintendo Switch 2- als auch die Xbox-Version wurden unglaublich gut aufgenommen und haben online viel Aufsehen erzeugt, und diese Aufmerksamkeit hat mir auch bewusst gemacht, wie viele Menschen sich um dieses Problem sorgen. Unsere Entscheidung, mit der FFVII-Remake-Reihe auf Multiplattform umzusteigen, wird jedoch in keiner Weise die Qualität des dritten Teils mindern. Unsere Entwicklungsstruktur funktioniert einfach nicht so.... Ich schätze, ich muss es einfach immer wieder sagen (lacht)."

Tatsächlich entwickelt Square Enix hauptsächlich für PC und nicht für Konsolen. Hamaguchi erklärt die Begründung:

"Die FFVII Remake-Reihe verkauft sich sehr gut auf Plattformen wie Steam und dem Epic Games Store, daher entwickeln wir Assets mit Blick auf den breiten PC-Markt. Tatsächlich werden unsere 3D-Assets auf dem höchsten Qualitätsniveau erstellt, basierend auf dem PC als Grundlage.

"Als FFVII Rebirth erschien, wurde darüber gesprochen, dass die PC-Version besser aussieht als die PS5-Version, und unsere Philosophie wird sich für den dritten Teil nicht ändern. Als Grundprinzip entwerfen wir Assets nicht, um die niedrigste Basislinie zu erreichen. Stattdessen erstellen wir sie zuerst für hochwertige Umgebungen."

Nach dem PC werden die anderen Formate einzeln behandelt, aber das Spiel ist so gestaltet, dass es auf der stärksten Hardware so gut wie möglich aussieht, und wird dann für jedes Format verkleinert. Allerdings sollte die PlayStation 5 Pro (und vermutlich auch die Xbox Series X) nicht erwarten, die besten Versionen zu bekommen:

"Rein technisch betrachtet kategorisieren wir PS5 und PS5 Pro intern als 'Mittelklasse-Plattformen'. Im Vergleich zu High-End-PCs können sich die Texturgrößen etwa um das 1,5- bis 2-fache unterscheiden, das Mesh-Laden um das 1,5- bis 2-fache und die Polygonanzahl um mehr als das Dreifache. So groß kann der Unterschied sein."

Angesichts ihrer bisherigen Leistung scheint es keinen Grund zur Sorge zu geben, aber für diejenigen, die mehr darüber erfahren möchten, wie das Final Fantasy VII: Remake-Team funktioniert (auf einer ziemlich tiefgehenden Ebene), empfehlen wir, das oben verlinkte Interview zu lesen.

Wir wissen noch nicht, wann Teil drei veröffentlicht wird, aber viele Analysten und Insider sagen, dass 2027 oder 2028 wahrscheinlich ist, da zwischen den beiden aktuellen Spielen vier Jahre lagen.