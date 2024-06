Final Fantasy VII Remake Teil 3 bietet noch mehr Kampfoptionen

HQ

Obwohl Final Fantasy VII: Rebirth ein Meisterwerk ist (zumindest unserer Meinung nach), scheint es nicht den Verkaufserfolg erzielt zu haben, den sie sich bei Square Enix erhofft hatten, und vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie jetzt ihre Release-Strategie in Richtung Multiplattform-Releases verlagern. Wir wissen nicht, ob sich dies auch auf den dritten (und letzten) Teil der Final Fantasy VII-Trilogie übertragen lässt.

Was wir wissen, ist, dass Combat Director Teruki Endo für den nächsten Teil "noch mehr Handlungsfreiheit" implementieren möchte, was mehr Systeme bedeuten könnte, die die Grenze zwischen dem Action-Titel (wie FFXVI) und dem Hybridsystem, das wir in den beiden Remake-Teilen gesehen haben, verwischen. In der Zwischenzeit fügte Director Naoki Hamaguchi hinzu, dass das Entwicklerteam erwartet, dass der letzte Teil der Trilogie "eine andere Art von Spielerlebnis" als Final Fantasy 7 Remake und Rebirth bieten wird, und dass das Team hofft, die Entwicklung des Spiels so schnell wie möglich abzuschließen.

Yoshinori Kitase sagte bereits vor einiger Zeit, dass sie erwarten, dass der Entwicklungszyklus für den letzten Teil der Trilogie nur drei Jahre betragen wird, so dass es so aussieht, als ob wir die Fertigstellung dieses neuen Final Fantasy VII Remakes im Jahr 2027 erwarten können, wenn alles wie geplant verläuft.

Danke, Automaton.