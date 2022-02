Final Fantasy VII: Remake Teil 2 soll 2022 gezeigt werden, falls nichts dazwischenkommt

HQ

Seit der Veröffentlichung von Final Fantasy VII: Remake sind fast zwei Jahre vergangen, in denen Square Enix eine Erweiterung, eine dedizierte PS5-Version und einen PC-Port veröffentlicht hat. All diese Dinge haben eine gute Resonanz hervorgerufen, allerdings würden sich die Fans am meisten darüber freuen, wenn die Geschichte endlich fortgesetzt werden würde. Der Publisher hat das Thema bislang so gut es geht vermieden, doch gestern zur 25. Geburtstagsfeier des Originals mussten sie sich äußern.

Video Game Chronicle begleitete den Geburtstags-Livestream und dort erklärte der Producer Yoshinori Kitase (der Mann hat die Entwicklung des Originals geleitet), dass Final Fantasy VII: Remake Part 2 später in diesem Jahr gezeigt werden soll - sofern sich die internen Zeitpläne der Entwickler nicht weiter verschieben. Das Gleiche haben wir letztes Jahr schon einmal von den Japanern gehört, deshalb sollten wir dem Thema mit moderaten Erwartungen begegnen, bis es handfeste Infos gibt.