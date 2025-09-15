Final Fantasy VII: Remake startet mit "optimierten Fortschrittsfunktionen" für Switch 2 und Xbox

HQ

Am 22. Januar wird Final Fantasy VII: Remake Intergrade endlich sowohl für Switch 2 als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht, und es wurde auch bestätigt, dass die gesamte Trilogie in diesen Formaten zusammen mit PlayStation 5 erscheinen wird.

Wir wissen bereits, dass insbesondere die Switch 2 -Version von Remake von denen, die das Spiel während der Gamescom zu sehen bekamen, hoch gelobt wurde, und es liegt nahe, dass die deutlich leistungsstärkere Xbox Series X in der Lage sein wird, es ohne Probleme auszuführen. Aber anscheinend gibt es auch ein paar "brandneue, optimierte Fortschrittsfunktionen", die jetzt über Instagram bestätigt wurden, um das Spielen für Neulinge oder diejenigen, die einfach keine Herausforderung wollen und einfach nur der Geschichte folgen wollen, das Spielen zu erleichtern. Diese sind:



Immer maximale HP und MP haben



Fügt Gegnern immer 9.999 Schaden zu



Immer die maximale Anzahl von Elementen haben (mit einigen Ausnahmen)



Leichtere Schwierigkeitsgrade neigen immer dazu, einige Leute zu nerven, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es eine Wahl ist, und diejenigen, die wollen, können natürlich genau so spielen, wie es die Entwickler beabsichtigt haben.