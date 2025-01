Final Fantasy VII Remake, Rebirth, Halo MCC und Microsoft Flight Sim 2024 erscheinen laut Insider auf Switch 2

HQ

Mit der Ankündigung der Nintendo Switch 2 und all den Leaks, die sich über die Konsole, die Joy-Con, das Dock und sogar das Motherboard drehen, ist es seltsam, dass nur sehr wenige Leute über die Spiele sprechen. Welche Spiele werden auf der Switch 2 laufen?

Laut Insider NateTheHate kommen eine ganze Reihe ehemaliger Xbox- und PlayStation-Spiele auf die Switch 2. In seinem Podcast erwähnte der Insider, dass Microsoft Flight Simulator 2024 und Halo: The Master Chief Collection in diesem Jahr sowohl auf PS5 als auch auf Switch 2 erscheinen werden.

Nate erwähnte auch zwei PlayStation-Exklusivtitel von Square Enix, die den Sprung auf Xbox und Switch schaffen werden: Final Fantasy VII Remake wird dieses Jahr für Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen, und Final Fantasy VII Rebirth wird 2026 ebenfalls auf beiden Konsolen erscheinen.

Wenn das stimmt, wird die Videospiellandschaft in ein paar Jahren oder sogar Monaten ganz anders aussehen. Microsoft wird immer weniger exklusive Spiele auf der Xbox haben, und Sony wird die Exklusivität eines seiner größten Franchises auf der PS5 verlieren. In der Zwischenzeit können Besitzer von Switch 2 alles spielen. Heute Morgen gab es noch mehr Leaks rund um einige der Switch 2-Spiele, Titel, die niemals auf der ursprünglichen Switch hätten veröffentlicht werden können...