Final Fantasy VII: Remake - Part 3 wird "auf einer Vielzahl von Plattformen" erscheinen

Nachdem sich im letzten Jahr alles um Final Fantasy VII: Rebirth drehte und im Januar endlich auch PC-Spieler mitmachen konnten, fragen Sie sich vielleicht, wie die Zukunft der Remade-Trilogie aussieht und wie Square Enix mit Final Fantasy VII: Reverse zurechtkommt? Reunion ? Requiem ? Return of the Jedi ? & Knuckles ? Wie auch immer sie es am Ende nennen mögen...

In einem kürzlichen Interview mit 4Gamer wurden Regisseur Naoki Yamaguchi und Produzent Yoshinori Kitase genau dazu befragt, wobei ersterer die Produktion des Spiels kommentierte und hinzufügte, dass es gut voranschreitet und dass es sich seit neun Monaten in der umfassenden Entwicklung befindet, wobei die Arbeit an der Hauptentwicklung in diesem Jahr wirklich beginnt.

Hamaguchi erklärte: "Wir entwickeln es bereits seit etwa neun Monaten. Unser Ziel für 2024 war es, das Spielerlebnis, das wir mit dem letzten Titel der Remake-Projekt-Trilogie anstrebten, zu festigen, und wir konnten den Willen und die Vision des gesamten Teams vereinen.

"Ab 2025 werden wir in eine Phase eintreten, in der wir das gesamte Spiel unter einer soliden Politik stetig entwickeln werden, und die Entwicklung schreitet in einem guten Tempo voran, im Einklang mit dem Zeitplan, den ich mir zu Beginn gesetzt habe."

Kitase fügte hinzu: "Was die Geschichte des dritten Werks betrifft, so habe ich Mr. Nojima [Drehbuchautor Kazushige Nojima] gebeten, mir als letztes Kapitel ein wenig mehr Erfüllung zu geben, und ich habe es aufgefrischt. Es wurde neulich erfolgreich abgeschlossen, also denke ich, dass es reibungslos voranschreitet."

Da Final Fantasy VII: Remake auf PS4 veröffentlicht wurde und Final Fantasy VII: Rebirth exklusiv für PS5-Konsolen erhältlich ist, seid ihr vielleicht neugierig, ob Part 3 ein PS6-Debüt anstrebt? Das Paar beendete dies und bestätigte damit die Pläne von Square Enix für einen breiteren Plattformstart in der Zukunft.

Hamaguchi erklärt: "Wie ich bereits sagte, werden wir zukünftige Titel auf einer Vielzahl von Plattformen veröffentlichen, damit mehr Menschen sie spielen können. Ich kann an dieser Stelle noch nichts versprechen, aber wir möchten, dass viele Leute die Spiele spielen, die wir entwickeln, also werden wir unser Bestes geben."

