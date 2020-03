Final Fantasy VII: Remake mit neuem Level erweitert, um Red XIII sinnvoll einzubinden

Square Enix veröffentlichte Anfang der Woche die zweite Folge ihrer Videoserie mit den Entwicklern und Künstlern hinter Final Fantasy VII: Remake. Wir erhalten darin einen Einblick in die Geheimnisse der Entstehung des mit Spannung erwarteten Titels. Diese zweite Episode konzentriert sich auf die Geschichte und ihre Charaktere.

Die Entwickler haben beispielsweise die Präsenz von Red XIII angesprochen, der im Hauptspiel nur eine Nebenfigur war (und trotzdem einen gewissen Kultstatus errungen hat). Produzent Yoshinori Kitase und Co-Regisseur Naoki Hamaguchi bestätigen im Video, dass die rote Raubkatze ein weiterer Gefährte sein wird, eine Art Gastcharakter für unsere Party. Damit dieser Begleiter nicht zum reinen Gimmick verkommt, hat das Team ein neues Szenario geschaffen, in dem Red XIII seine "einzigartigen körperlichen Fähigkeiten zur Überwindung von Hindernissen in der Umwelt" einsetzen kann. Dieses neue Level befindet sich im Shinra-Gebäude und es soll einer der Höhepunkte werden, "der nicht im Original war", so die Entwickler.