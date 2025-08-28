Final Fantasy VII: Remake Intergrade wird "mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde" für Switch 2 ausgeführt

HQ

Final Fantasy VII: Remake Intergrade für Switch 2 wurde von den Besuchern der Gamescom und den Medien hoch gelobt, die besonders davon beeindruckt waren, wie gut das Spiel auf dem Gerät läuft. Das hat viele hoffen lassen, dass das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde laufen würde, was vielleicht der Grund dafür ist, dass Square Enix sich nun dafür entschieden hat, die Situation über Instagram zu klären.

Sie schreiben, dass das Spiel "mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde läuft und eine flüssige Leistung und gestochen scharfe Bilder bietet". Das Spiel lief auch auf PlayStation 4 mit 30 Bildern pro Sekunde, aber laut denen, die es spielen durften (einschließlich des Korrespondenten von Gamereactor), sah es auf der Switch 2 besser aus und lief flüssiger als auf Sonys treuem Arbeitstier.

Final Fantasy VII: Remake Intergrade wird später in diesem Jahr sowohl für Switch 2 als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht. Was haltet ihr von der Nachricht von 30 stabilen Bildern pro Sekunde für Clouds Abenteuer auf Switch 2?