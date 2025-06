Final Fantasy VII: Remake Intergrade kommt endlich auf Xbox Und es kommt später in diesem Jahr an, so dass wir nicht mehr lange warten müssen.

HQ Seit Final Fantasy VII: Remake im Jahr 2020 auf PlayStation 4 veröffentlicht wurde, haben sich viele gefragt, ob das Spiel irgendwann auf Xbox erscheinen wird? Mehr Hoffnung kam auf, als das Spiel im folgenden Jahr auf dem PC veröffentlicht wurde und auch für Switch 2 angekündigt wurde. Endlich können wir ab heute Abend aufhören zu spekulieren, da das Spiel während des Xbox Games Showcase enthüllt wurde und später in diesem Jahr für die Xbox Series S/X erscheinen wird. Schauen Sie sich den Xbox-Trailer unten an: HQ