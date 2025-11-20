Final Fantasy VII: Remake Intergrade ist fast 100 GB für die Switch 2

HQ

Cyberpunk 2077 für Switch 2 ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, nicht zuletzt, weil es eines der größten Spiele für dieses Format ist und auch, weil es sich um einen Drittanbietertitel handelt, der nicht auf Game Key Card verfügbar ist. Das Spiel ist etwa 60 Gigabyte groß und enthält dazugehörige DLC, aber Tatsache ist, dass es im Vergleich zu Final Fantasy VII: Remake Intergrade winzig sein wird.

Via X hat Square Enix nun angekündigt, dass dies die Größen für das Rollenspiel sind:



Standardausgabe: 90GB bis 95GB



Limited Early Purchase Edition/Digital Deluxe: 93,8 GB bis 99 GB



Mit anderen Worten: Final Fantasy VII: Remake Intergrade beansprucht fast die Hälfte des Speicherplatzes der Switch 2 und kann folglich nicht auf eine Cartridge passen, deren maximale Größe 64 Gigabyte beträgt. Der 22. Januar ist das Veröffentlichungsdatum für Switch 2 und Xbox Series S/X.