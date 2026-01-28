Final Fantasy VII: Remake Intergrade ist derzeit der zweitmeistverkaufte Einzelspieler-Titel auf der Xbox

HQ

Es dauerte sechs Jahre (oder fünf, wenn man von der Intergrade-Version bis zur PlayStation 5 zählt), bis Final Fantasy VII: Remake für Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht wurde, was letzte Woche endlich passiert ist. Nach so langer Zeit könnte man erwarten, dass das Interesse am Spiel deutlich nachgelassen hat, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein.

Windows Central-Redakteur Jez Corden weist nun darauf hin, dass Final Fantasy VII: Remake Intergrade den neunten Platz unter den meistverkauften Spielen für Xbox belegt, was vielleicht nicht sehr beeindruckend klingt, aber von den acht Vorgängern sind alle große Sportspiele und Mehrspielertitel, darunter Red Dead Redemption (das letzten Monat für Xbox Series S/X neu veröffentlicht wurde). unter anderem) als einzige Ausnahme.

Damit ist es das zweitmeistverkaufte Einzelspieler-Spiel für Xbox, mit Ausnahme eines der größten Titel von Rockstar, und wurde nur eine halbe Woche gemessen. Es ist erwähnenswert, dass auch Final Fantasy Pixel Remaster auf der Xbox hohe Verkaufszahlen erreichte. Hinzu kommt, dass Intergrade auf der Switch 2 ebenfalls phänomenal gut verkauft wird, und es ist klar, dass Multiformat eine Strategie ist, die Square Enix von Anfang an hätte verfolgen sollen, aber besser spät als nie.

Wir möchten Sie auch daran erinnern, dass Sie derzeit Final Fantasy VII: Remake Intergrade zu einem deutlich reduzierten Preis sowohl für die Switch 2 als auch für Xbox Series S/X kaufen können, aber das Angebot läuft am 31. Januar ab, also beeilen Sie sich, wenn Sie vielleicht das aufwendigste Remake aller Zeiten bekommen möchten, bevor es wieder zum vollen Preis zurückkehrt.