Final Fantasy VII: Remake Intergrade Demo jetzt für Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht

HQ

Am 22. Januar werden Besitzer von Switch 2 und Xbox Series S/X endlich Final Fantasy VII: Remake Intergrade spielen können. Aber zum Glück musst du nicht bis dahin warten, um zu sehen, wie es auf beiden Formaten aussieht und funktioniert – es gibt bereits eine spielbare Demo zum Genießen.

Und es ist auch kein kleiner. Tatsächlich können wir das gesamte erste Kapitel ("die Mako-Reaktor-Bombenmission") ausprobieren, und du kannst mit deinem Speicherstand im fertigen Spiel weitermachen, wenn du ihn später kaufst. Die Demo umfasst 9 Gigabyte für die Switch 2 und 20 Gigabyte für Xbox Series S/X, und jeder, der herunterlädt und spielt, wird mit den Revival-Ohrringen und dem Survival Set belohnt.

Wenn Sie Ihr Gedächtnis etwas darüber auffrischen möchten, wie das Spiel aussieht und sich anfühlt, haben wir auch einen frischen Demo-Trailer zum Teilen, den Sie unten finden können.