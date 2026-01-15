Final Fantasy VII: Remake Intergrade bekommt nächste Woche ein Update auf PS5 und PC mit Streamlined Progression

HQ

Nächste Woche wird Final Fantasy VII: Remake Intergrade endlich seine PlayStation-Konsolenexklusivität verlieren, da das gefeierte JRPG am 22. Januar zu Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S erscheint. Vor diesem Hintergrund hat Square Enix bestätigt, dass der Launch durch ein Update für die PS5- und PC-Editionen des Spiels unterstützt wird, das einige neue Features ins Spielerlebnis bringt.

Das Update wird die gewünschte Streamlined Progression -Idee hinzufügen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Das ist eine Prämisse, die das Spielen für diejenigen, die mit den oft mit den Hürden JRPGs unvertraut sind, etwas weniger stressig macht. Dazu gehört, jederzeit Gesundheit und MP aufgefüllt zu halten und sogar die Möglichkeit zu haben, pro Schlag enormen Schaden zu verursachen, wodurch im Grunde jegliche Herausforderung aus dem Kampf genommen wird und Fans, die nur die Geschichte erleben wollen, das ohne Sorgen tun können.

Das ist zweifellos eine gute Nachricht für die Fans des Spiels, aber keine wirkliche Überraschung, denn Square Enix behauptete in der zweiten Hälfte des Jahres 2025, dass sie erkundeten, Streamlined Progression auf PC und PS5 zu bringen, und nun wird das Realität.

Wirst du Final Fantasy VII: Remake zum ersten Mal erleben, wenn es nächste Woche um Xbox und Switch 2 geht?