Final Fantasy VII: Remake hätte über die Cloud auf Nintendo Switch kommen können

Bald wird Final Fantasy VII: Remake in Form einer nativen Edition, die auf der Konsole selbst läuft, auf Nintendo Switch 2 -Plattformen verfügbar sein. Dies wird ein großer Moment sein, da es (neben der Veröffentlichung der Xbox Series X/S) das erste Mal sein wird, dass das Spiel auf einer Konsole debütiert, die keine PlayStation ist, aber in einer alternativen Realität hätte dies eine ganz andere Situation sein können.

In einem Interview mit Nintendo Everything verriet Co-Director Naoki Hamaguchi, dass Square Enix mit der Idee liebäugelte, Final Fantasy VII: Remake in Form einer Cloud-Version auf die ursprüngliche Switch zu bringen. Dies wurde schließlich in den Müll geworfen, nachdem Kingdom Hearts diese Behandlung erhalten hatte, da das japanische Unternehmen entschied, dass es sich nicht richtig anfühlte, dass das gefeierte Remake des RPGs auf die gleiche Weise erscheint.

Hamaguchi erklärt ausführlich: "Wir haben immer eine sehr gute Beziehung zu Nintendo gepflegt. Mit der ursprünglichen Switch haben wir mit Cloud-Versionen für Titel wie Kingdom Hearts experimentiert, aber dieser Ansatz fühlte sich für Final Fantasy 7 Remake nicht richtig an. Als wir wussten, was die Switch 2 leisten kann, fühlte es sich wie eine natürliche und positive Gelegenheit an."

Final Fantasy VII: Remake wird am 22. Januar 2026 auf Switch 2 und Xbox Series X/S veröffentlicht.