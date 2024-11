Final Fantasy VII: Remake Director gibt Xbox-Spielern Hoffnung

HQ

Obwohl das Jahr 2024 für Xbox nach Entlassungen wackelig begann, die Rede von Exklusivtiteln in konkurrierenden Formaten und sehr wenigen First-Party-Spielen - besteht kein Zweifel daran, dass Microsoft das Jahr stilvoll beenden wird.

Ende Oktober wurde Call of Duty: Black Ops 6 in den Game Pass aufgenommen, und erst letzte Woche wurden sowohl der Microsoft Flight Simulator 2024 als auch S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht - mit Indiana Jones und dem Great Circle gleich um die Ecke. Darüber hinaus gibt es aktuell in mehreren Black Friday Aktionen tolle Sales auf Xbox Konsolen.

Eine andere Sache, die wir in diesem Jahr definitiv bemerkt haben, ist ein verstärkter Fokus auf Xbox von japanischen Entwicklern, vielleicht besonders von Square Enix. Sie haben in den letzten Monaten mehrere mit Spannung erwartete Titel für Microsofts Konsolen veröffentlicht und angekündigt, dass sie sich in Zukunft auf Multiformat konzentrieren werden.

Und in einem Interview mit GamesRadar gibt Naoki Hamaguchi, Game Director von Final Fantasy VII: Rebirth, etwas Hoffnung für Xbox-Spieler, die besonders scharf auf das Final Fantasy VII: Remake sind:

"In Bezug auf Final Fantasy VII gibt es im Moment nichts, was wir sagen können, aber auf jeden Fall möchte ich Final Fantasy VII und die Remake-Serie so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen. Wir wollen also diese Situation schaffen, dieses Umfeld, in dem in Zukunft mehr Spieler die Spiele spielen können, und wir wollen in diese Richtung schauen."

Hamaguchi sagt auch, dass er selbst Xbox spielt und die Konsole mag, als er kommentiert, warum Square Enix alles auf Multiformat gesetzt hat:

"Das ist jetzt nur eine persönliche Meinung, aber ich habe selbst eine Xbox. Ich denke, es ist eine großartige Hardware-Plattform. Ich mag Xbox."

In diesem Herbst haben wir gesehen, dass sowohl Final Fantasy Pixel Remaster als auch Metaphor: ReFantazio in den Verkaufscharts für Xbox ganz oben stehen, es scheint also tatsächlich Interesse zu geben. Ob es die Final Fantasy VII: Remake-Reihe tatsächlich auf die Konsolen von Microsoft schaffen wird, bleibt jedoch abzuwarten, denn es ist nicht nur eine Frage des guten Willens von Square Enix, sondern hängt auch von der Vereinbarung ab, die sie mit Sony (die die Exklusivität gekauft haben) getroffen haben.