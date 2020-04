Final Fantasy VII: Remake bespricht große Änderungen im 4-minütigen Gameplay-Trailer

Obwohl einige der Fans da draußen Final Fantasy VII: Remake bereits in ihren Fingern haben, sind wir heute noch genau eine Woche vom offiziellen Verkaufsstart entfernt. Square Enix hat aus diesem Anlass einen neuen, "finalen" Trailer zum japanischen Rollenspiel veröffentlicht, der wartenden Spielern sicher gefallen wird. In vier Minuten zeigt der Entwickler einige der Änderungen, die der erste Teil des Remakes am Original vorgenommen hat. Wir sehen eine Reihe von Szenen, die nicht im Original enthalten waren oder zumindest nicht so früh im Spiel abgebildet wurden. Obwohl viele von uns die Geschichte von Teil 7 bereits kennen, besteht demnach kein Zweifel daran, dass uns Square Enix mit dieser Neuveröffentlichung überraschen wird. Unsere Kritik dürft ihr Anfang kommender Woche erwarten.

You watching Werben