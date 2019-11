Final Fantasy VII: Remake begeistert Fans mit neuinterpretierten Szenen

In etwa drei Monaten erscheint der erste Teil vom Final Fantasy VII: Remake, auf das sich die Leute nach den vielen Gameplay-Präsentationen in diesem Jahr noch einmal deutlich mehr zu freuen scheinen. In Vorbereitung auf die Weihnachtszeit kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass man das Game schon mal vergisst, deshalb teilte Square Enix gestern Abend via Pressemitteilung noch einige frische Eindrücke zu Szenen und Bereichen aus dem Spiel mit, die bislang kein Bestandteil des Pressematerials waren.

Auf neuen Fotos und zum Teil Screenshots sehen wir Cloud, Aerith und Barret in Aktion. Der Entwickler wirft einen zweiten Blick auf die überarbeiteten Upgrade-Mechaniken des Remakes und zeigt uns, wie vertraute Umgebungen nach einem ordnungsgemäßen Grafik-Upgrade auszusehen haben. Welche kleinen Details könnt ihr entdecken und freut ihr euch auf das Game? Final Fantasy VII: Remake erscheint am 3. März 2020, bislang ist es exklusiv auf der Playstation 4 gelistet.