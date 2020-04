Final Fantasy VII: Remake auf PS4 weltweiter Kassenschlager

Was sich angedeutet hat, konnte sich mittlerweile bestätigen. Final Fantasy VII: Remake (Teil 1) konnte sich trotz eines ungünstigen Veröffentlichungszeitraums zu Ostern in den ersten drei Verkaufstagen über 3,5 Millionen Mal verkaufen. Frühe Berichte wurden in Anbetracht der starken digitalen Verkäufe noch einmal getoppt, weshalb Square Enix die Veröffentlichung der Playstation-4-Version sicher als großen Erfolg ansieht. Allein in Japan sind über 700.000 Kopien des Spiels über die Ladentheken gegangen, auch in Deutschland meldete das Marktforschungsinstitut GfK schon letzte Woche über 100.000 Verkäufe. Bei wie vielen Verkäufen das Spiel aktuell, fast zwei Wochen nach dem Release, steht, wissen wir nicht. Was haltet ihr vom Remake?

Quelle: Gematsu.