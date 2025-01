Final Fantasy VII-Regisseur spricht über Hollywood-Behandlung

HQ

Yoshinori Kitase, der Regisseur hinter dem legendären Final Fantasy VII, teilte kürzlich seine Begeisterung über eine mögliche neue Film- oder Serienadaption des beliebten Spiels mit. In einem kürzlichen Interview mit Danny Peña verriet Kitase, dass es zwar noch keine offiziellen Pläne gibt, Hollywood-Regisseure und Schauspieler jedoch ein großes Interesse daran gezeigt haben, das Universum von Final Fantasy VII wieder zum Leben zu erwecken.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass sich das Franchise an den Film wagt, da Kitase 2005 an Final Fantasy VII: Advent Children arbeitete. Mit dem Erfolg des Final Fantasy VII Remakes und der bevorstehenden Veröffentlichung von Rebirth könnte das Timing perfekt für eine weitere filmische Reise in die Welt von Cloud Strife sein. Da immer mehr Videospieladaptionen in Hollywood erfolgreich sind, könnte Final Fantasy VII der nächste auf der Liste sein?