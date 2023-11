Final Fantasy VII: Rebirth wird einen dynamischen Schwierigkeitsgrad bieten, bei dem sich die Gegner an dein Können anpassen

HQ

Da Final Fantasy VII: Rebirth am 29. Februar 2024 auf PlayStation 5 sein Debüt geben soll, hat Square Enix nun begonnen, einige weitere interessante kleinere Details über das Spiel zu teilen. In einem Beitrag auf X erfahren wir, dass der Titel drei Schwierigkeitsgrade enthalten wird und dass zwei für das, was wir erwarten, ziemlich Standard sind, aber die dritte für die erfahreneren Spieler gedacht ist.



Einfach - Ermöglicht es Ihnen, sich auf die Geschichte zu konzentrieren.



Normal - Stellt eine angemessene Herausforderung dar.



Dynamisch - Der Schwierigkeitsgrad der Gegner passt sich automatisch an eure Fähigkeitsstufe an. Entwickelt für Spieler, die eine ständige Herausforderung suchen.



Es wird nicht erwähnt, ob es Trophäen geben wird, die an den Abschluss des Spiels auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad gebunden sind, aber zweifellos werden wir mehr wissen, wenn wir uns dem Start der erwarteten Fortsetzung/des zweiten Teils nähern.