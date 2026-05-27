Final Fantasy VII: Rebirth wird das bisher größte Switch-2-Spiel sein

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Nächste Woche werden Switch-2- und Xbox Series S/X-Besitzer endlich in Final Fantasy VII: Rebirth eintauchen können, den gefeierten zweiten Teil der Square Enix-Remake-Reihe. Genau wie Final Fantasy VII: Remake Intergrade ist dies ein riesiges Spiel, und es wird mit Abstand der größte Titel sein, der je für die Switch 2 erschienen ist.

Wccftech berichtet nun, dass das Spiel im japanischen eShop mit 102 Gigabyte gelistet ist. Im europäischen Store ist er mit "nur" 91,5 Gigabyte angegeben, was darauf hindeuten könnte, dass der inzwischen fast verpflichtende Day-One-Patch in dieser Zahl nicht enthalten ist. Unabhängig davon, welche dieser Größen für die Switch 2 gilt, wird es das größte Spiel des Formats aller Zeiten sein und natürlich nicht auf eine Cartridge passen. Das bedeutet, dass eine Game Key Card erforderlich ist, genau wie beim Vorgänger, wenn man sich für eine physische Version entscheidet.

Um genau zu verdeutlichen, wie speicherintensiv das Spiel ist: Das unglaublich schöne und riesige Cyberpunk 2077: Special Edition ist nur 60 Gigabyte groß, und sein Vorgänger Remake Intergrade umfasst 90,4 Gigabyte.

Übrigens möchten wir erwähnen, dass Final Fantasy VII: Rebirth derzeit mit einem Vorbestellungsrabatt von 20 % für die Switch 2 und Xbox Series S/X erhältlich ist – ein Angebot, das bis zum 2. Juni gültig ist – also verpassen Sie es nicht, wenn Sie interessiert sind.