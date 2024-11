Final Fantasy VII: Rebirth und Helldivers II nahmen die meisten Auszeichnungen bei den Golden Joysticks mit nach Hause

HQ

Eine der ersten großen Preisverleihungen der Saison ist zu Ende gegangen. Gestern Abend kamen einige der größten Namen und Spiele nach London, um beim Golden Joysticks aufzutreten, wo mehrere Auszeichnungen in einer Vielzahl von Kategorien vergeben wurden. In diesem Jahr gab es definitiv ein Thema, denn einige Spiele nahmen die meisten Trophäen mit nach Hause, wobei die großen Gewinner Final Fantasy VII: Rebirth und Helldivers II für ihre vier Siege waren.

Das Remake von Square Enix hat es geschafft, die Best Soundtrack und Best Storytelling Awards zu gewinnen, und der Schauspieler von Cloud, Cody Christian, und die Aerith-Darstellerin Briana White haben auch die Best Lead und Best Supporting Performer Awards mit nach Hause genommen.

Der andere große Gewinner war Helldivers II, der die Best Multiplayer Game, Console Game of the Year, Best Game Trailer und Critics' Choice Award gewann, wobei diese vier Siege das Action-Epos von Arrowhead vor Black Myth: Wukong, Balatro und Astro Bot setzten.

Die Indie-Sensation von LocalThunk ging auch mit dem Best Indie Game und dem Breakthrough Award davon, während Team Asobi und sein Plattformer für die Best Audio Design und Studio of the Year Awards ausgezeichnet wurden. Game Science 's Black Myth: Wukong gewann den Best Visual Design und die größte Auszeichnung von allen, den Ultimate Game of the Year.

In den anderen Kategorien gibt es folgende Gewinner:





Bestes Indie-Spiel (Eigenverlag) - Another Crab's Treasure



Auszeichnung "Immer noch spielen" - Minecraft



Still Playing Award (Mobil) - Honkai Star Rail



PC-Spiel des Jahres - Befriedigend



Most Wanted Spiel - Grand Theft Auto VI



Beste Spielerweiterung - Elden Ring: Shadow of the Erdtree



Beste Gaming-Hardware - Steam Deck OLED



Bestes Early-Access-Spiel - Lethal Company



Streamers' Choice Award - Chained Together



Beste Spieladaption - Fallout



Danke, GamesRadar+.