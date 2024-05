Final Fantasy VII: Rebirth scheint sich deutlich weniger zu verkaufen als erwartet

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass sich das gefeierte Final Fantasy VII: Rebirth anscheinend weit weniger verkauft hat als erwartet. Jetzt erhalten wir einige spezifischere Informationen von jemandem, der tatsächlich weiß, wie es aussieht, nämlich dem Analysten Mat Piscatella, der mit NPD (Circana) die amerikanischen Spieleverkäufe misst, sowohl digital als auch physisch.

In einem Interview mit Game File verrät er uns nun, dass die Verkäufe des Spiels in den USA "im Vergleich zu Remake im gleichen Zeitraum um einen zweistelligen Prozentsatz gesunken sind", und das gilt offenbar auch im Vergleich zu Final Fantasy XVI.

Obwohl das Spiel erst seit etwas mehr als zwei Monaten auf dem Markt ist, wurde uns auch gesagt, dass es derzeit nur das 14. meistverkaufte Final Fantasy-Spiel in den USA ist. Wir gehen davon aus, dass es mit mehr Zeit ein paar Plätze nach oben klettern könnte, aber Spiele verkaufen sich am schnellsten, wenn sie neu sind, also sollten wir keine Wunder erwarten, obwohl eine PC-Version (die wahrscheinlich kommen wird) bis zu einem gewissen Grad helfen wird.

Ob sich der mangelnde Verkaufserfolg von Rebirth in irgendeiner Weise auf den dritten und letzten Teil auswirken wird (z. B. mit etwas geringeren Ambitionen, die Kosten zu senken), wird die Zeit zeigen.