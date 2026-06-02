Final Fantasy VII: Rebirth (Nintendo Switch 2)

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Es sieht so aus, als würde ich mir hier endlich den Ruf als Gamereactor-Rezensent erarbeiten, der Spiele erneut spielt, denn in letzter Zeit habe ich nicht aufgehört, Ports, Remasters und Remakes von bereits durchgespielten Spielen zu rezensieren. Das passierte mit Fallout 4, mit Indiana Jones und dem großen Kreis und jetzt mit Final Fantasy VII: Rebirth, das ich bereits gespielt, geliebt, rezensiert (auf Gamereactor Spain) und dachte, ich hätte das Buch für die PlayStation 5 abgeschlossen, nur um es dann auf der Nintendo Switch 2 erneut zu spielen. Bei einem so riesigen Spiel wie diesem, das locker über 100 Stunden zum Durchspielen dauert, ging es in dieser Rezension weniger darum, die erzählerischen und spielerischen Stärken oder Schwächen erneut zu betrachten (obwohl ich dazu ein paar neue Gedanken habe), sondern vielmehr darum, zu bewerten, ob dieses gigantische Spiel mit einer Dateigröße von über 100 GB, Macht seinem Namen auch auf der Nintendo-Konsole alle Ehre.

Kommen wir vorerst zu den weniger attraktiven Aspekten dieses FFVII Rebirth auf der Switch 2. Aliasing war natürlich etwas, das unvermeidlich war, da die Leistung der Hardware geringer ist als bei anderen Versionen, aber es war auch nichts Dramatisches. Mit anderen Worten: Man muss bedenken, dass man im Handheld-Modus nicht die gleiche Schärfe sieht wie auf einem 4K-Monitor oder Fernseher mit einer PS5. Wenn du Final Fantasy VII Remake Intergrade bereits auf der Switch 2 gespielt hast, wirst du sehen, dass die DLSS-Lösung hier identisch ist, und obwohl das Spiel auf dem kleinen tragbaren Bildschirm etwas rauer aussieht, bietet es im Dock und auf dem Fernseher eine spürbare Verbesserung.

Was dir sofort auffällt, und zwar zum Besseren, ist, dass die Performance praktisch gleich ist – egal ob in geschlossenen Räumen oder in den großen Open-World-Bereichen von Kalm bis zum Tempel der Ältesten. Selbst ohne Benchmark-Software scheint das Spiel mühelos mit stabilen 30 fps zu laufen, wobei gelegentlich VRR-Technologie genutzt wird, um Übergänge zu glätten oder die Bildschirmflüssigkeit während der Kämpfe zu verbessern. Erwarten Sie jedoch nicht die gleiche Schärfentiefe oder Dichte der Bildschirm-Objekte wie auf PC, PS5 oder Xbox. Es gibt Objekt-Popping – und nicht nur ein bisschen davon – was sowohl NPCs als auch Monster betrifft.

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Aber abgesehen von technischen Problemen, wenn dies dein erster Durchgang von Final Fantasy VII: Rebirth ist, wirst du sicher von allem anderen gefesselt sein. Nachdem wir Midgar (fast vollständig) hinter sich gelassen haben, fühlt sich die Welt von Gaia nun frei zur Erkundung. In diesem zweiten Durchgang habe ich die Gelegenheit genutzt, meine Lieblingsaktivitäten in Rebirth zu genießen: jede Ecke der Karte zu erkunden, alle Materia zu jagen, die Chocobo-Fang-Minispiele zu spielen und natürlich meinen Titel als Meister in Queen's Blood zu verteidigen. Im Ernst, Square Enix, ihr solltet wirklich ein eigenständiges Spin-off für dieses Kartenspiel in Betracht ziehen.

Ich habe auch die Gelegenheit genutzt, um (wieder erfolglos) genug Materialien zu grinden, um meine Ausrüstung mit der Synthese-Fähigkeit maximal aufzurüsten. Mehr wegen Zeitmangels (falls du Rebirth noch nie gespielt hast, bedenke, dass es potenziell über 100 Stunden Spielzeit gibt, keine Übertreibung) als an mangelndem Willen. Denn es gibt immer etwas zu tun, wenn man nicht direkt zum Ende und zum Abspann stürzen will. Den Bewohnern einer Welt zu helfen, die hier viel lebendiger wirkt als 1997, deine Punktzahlen in Minispielen auf der Costa del Sol oder auf der Gold Saucer zu verbessern... und vielleicht sogar eine andere Art von 'erstes Date' dort ausprobieren.

Ich werde nicht zu sehr ins Detail über die Hauptgeschichte des Spiels gehen, die, wie dir sicher schon aufgefallen ist, nicht dieselbe ist wie im originalen Final Fantasy VII. Selbst mit den Ergänzungen und Änderungen bleiben die Schlüsselmomente dort, wo sie sein sollten, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich das Herz hätte, bestimmte Szenen, die mich noch bewegen, noch einmal durchzugehen – sei es in 32-Bit oder jetzt in High Definition. Auch der spektakuläre Soundtrack des Tonteams, der auf Nobuo Uematsus Arbeit aufbaut, trägt erneut die Schuld. Meiner Meinung nach wird es jetzt im gesamten Spiel viel besser genutzt als in den konkreten Momenten, in denen es in Remake Intergrade glänzte.

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Wie dem auch sei, meiner Meinung nach bleibt Final Fantasy VII: Rebirth sowohl erzählerisch als auch grafisch ein absolutes Biest, und ich bin erstaunt, dass ein Spiel dieses Ausmaßes und Ehrgeizes auf einen schlanken Handheld wie die Switch 2 passt, ohne entscheidende Kompromisse einzugehen. Wenn es alle technischen Einschränkungen überwiegt, Cloud, Tifa, Aerith, Barret, Yuffie, Cait Sith und Red überallhin mitzunehmen, dann hast du hier eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahre endlich bei Nintendo und auch eines der besten aktuellen Teile der Final Fantasy-Reihe (wenn nicht sogar das beste) endlich in deinen Händen.