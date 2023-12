Final Fantasy VII: Rebirth hat seine eigene Version von Gwent

HQ

Gestern haben wir berichtet, dass die Hauptgeschichte von Final Fantasy VII: Rebirth etwa 40 Stunden dauern wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Spielzeit 100+ Stunden erreicht, was besonders jetzt der Fall zu sein scheint, da wir mehr Details zum kartenbasierten Minispiel Queen's Blood des Spiels haben.

Im Gespräch mit Game Informer bestätigte Co-Director Motomu Toriyama, dass wir eine " riesige Menge" an Karten zum Sammeln sehen werden und dass Queen's Blood wie ein eigenes Spiel ist. "Was die Anzahl der Karten angeht, gibt es eine riesige Menge - genug, um fast ein eigenes Kartenspiel zu sein. Ein Teil des Spaßes wird das Sammeln dieser Karten sein. Queen's Blood ist eher ein Strategie- und Denkspiel, aber ich habe mir das Gameplay angesehen, wenn man sich dem Ende nähert und alle Karten gesammelt hat, und es hat das Potenzial, ein sehr auffälliges, schnelles Kartenspiel zu werden."

Wenn man sich ein Spiel ansieht, das ein eigenes Kartenspiel enthält, zieht man Vergleiche mit The Witcher 3: Wild Hunt und seinem Kartenspiel Gwent. Das ist etwas, was das Team wahrscheinlich erwartet hat, da Director Naoki Hamaguchi sagte, dass das Spiel die Entwicklung von Rebirth beeinflusst hat.

"In Bezug auf Titel wie The Witcher 3, die dieses Open-World-Rollenspiel-Element haben, haben wir einige umfangreiche Nachforschungen über diese Art von Titeln angestellt und sie als Grundlage betrachtet, in der Rebirth eine Art von Titel sein sollte, der neben ihm stehen kann und die Art von Inhalten hat, die für seine Spieler zufriedenstellend sind."