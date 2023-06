Final Fantasy VII: Rebirth für Anfang 2024 im Trailer bestätigt

HQ

Wir sind nur noch zwei Wochen von der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI entfernt, also war ich nicht der Einzige, der es neugierig fand, als Square Enix letzte Woche plötzlich anfing, Final Fantasy VII: Rebirth ins Rampenlicht zu rücken. Es war fast so, als würde sich das Unternehmen für etwas aufwärmen. Unser Verdacht wurde im Grunde bestätigt, als Geoff Keighley gestern Abend das Summer Game Fest damit eröffnete, dass die Show mit einem mit Spannung erwarteten Spiel enden würde. Und so geschah es auch.

Der erste große Trailer zu Final Fantasy VII: Rebirth kündigt nicht nur große Story-Änderungen an, sondern bestätigt auch, dass Red XIII spielbar sein wird, und zeigt einige der großen, wunderschönen Umgebungen, die auf Midgar warten. Es bestätigt auch, dass "nächster Winter" tatsächlich bedeutet, dass Final Fantasy VII: Rebirth Anfang 2024 auf PlayStation 5 erscheinen wird. Es überrascht nicht, dass die physischen Editionen - genau wie beim Vorgänger - aus zwei Blu-Rays bestehen werden, sodass uns nächstes Jahr ein großes Abenteuer bevorsteht.