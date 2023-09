Final Fantasy VII: Rebirth Erstes Hands-on: Eine sehr würdige Fortsetzung des Remakes

HQ

Square Enix hat in letzter Zeit eine verdammt heiße Serie, wenn es um Final Fantasy geht. Final Fantasy XIV bekommt immer noch neue Inhalte und zieht Spieler an, Final Fantasy XV verkaufte sich bei der Veröffentlichung wie warme Semmeln, ebenso wie Final Fantasy XVI, als es vor ein paar Monaten debütierte, und obendrein das hochwertige, hochproduktive und massive Remake von Final Fantasy VII ist zu einem der meistdiskutierten Titel des letzten Jahrzehnts geworden. Während Final Fantasy VII: Remake jetzt hinter uns liegt, sind alle Augen fest auf Final Fantasy VII: Rebirth gerichtet, das im Februar erscheint, aber das hat uns nicht davon abgehalten, ein paar verschiedene Demos des Spiels durchzuspielen, alles als Teil einer praktischen Vorschausitzung, und lassen Sie mich sagen, dass sich dieses Spiel im Zweifelsfall zu einem Korker entwickelt. Aber lassen Sie mich erklären, warum.

Alle Systeme, die Square Enix enthüllt und in der Remake auf den Tisch gebracht haben, sind immer noch da. Der Entwickler hat nicht versucht, die Dinge wieder aufzurütteln, der Kampf ist immer noch ein Action-RPG-Hack'n'Slash-Typ mit Fähigkeiten, die durch Einfrieren der Echtzeit-Action gewirkt werden können. Hinzu kommt eine Geschichte, die voller Emotionen und Nervenkitzel steckt und Charaktere und Umgebungen bietet, die Sie mit ihrer beeindruckenden Grafik begeistern und Sie dann in die aufregende Erzählung im Kern des Spiels einbeziehen. Der Unterschied zu Rebirth besteht jedoch darin, dass sich dieses Spiel an Stellen verbessert, an denen das erste Spiel fehlte. Die Welt ist detaillierter, es gibt mehr Möglichkeiten, wie Sie die Geschichte erkunden und angehen, die Kämpfe haben noch mehr Tiefe, und das alles fühlt sich obendrein immer noch persönlich und intuitiv an. Wie man es wahrscheinlich von einer Fortsetzung erwarten würde, ist Rebirth die Weiterentwicklung von Remake.

Da die Preview-Session auf zwei Demo-Levels aufgeteilt war, in denen es darum ging, zwei völlig unterschiedliche erzählerische Beats zu erkunden, werde ich hier nicht zu sehr auf die Geschichte eingehen. Ich sage einfach, dass die Dialoge und die Handlung vielleicht das wichtigste Element dieses Spiels sind, denn egal wohin du gehst, du wirst auf Zwischensequenzen und erzählerische Momente stoßen, die versuchen, die Überlieferung und Hintergrundgeschichte der Gesichter zu erkunden, die wir aus Remake und Remake Intergrade lieben gelernt haben (ja, Yuffie übernimmt in Rebirth eine viel wichtigere Rolle). Square Enix ist auch ein wahrer Meister darin, sich hauptsächlich auf die Erzählung zu konzentrieren, denn unabhängig davon, ob man sich eine Zwischensequenz ansieht, die sich anfühlt, als wäre sie direkt aus einem Animationsfilm gerissen worden, oder sich Cloud und die Bande gegenseitig raufen, sind die Dialoge und die Geschichte durchweg interessant. Aber auch dies ähnelt der Art und Weise, wie Remake an seine Geschichte herangegangen ist, und ehrlich gesagt hat Square nicht versucht, diese Methode zu sehr zu iterieren.

Was den Kampf betrifft, so fangen die Dinge hier an, sich wie Remake 2.0 anzufühlen. Du kannst immer noch hacken und schlitzen, Fähigkeiten und Zaubersprüche einsetzen, Feinde auf Schwächen untersuchen, Druck aufbauen, um einen Feind für großen Schaden ins Taumeln zu bringen, der Gefahr ausweichen, zwischen Charakteren für einzigartige regelmäßige Angriffe wechseln und dann das Popup-Menü verwenden, um Verbündete zu heilen und zusammenzuarbeiten. Aber jetzt hat Square Enix ein paar neue interessante Mechaniken und Systeme eingeführt, die die Dinge noch einen Schritt weiter bringen sollen.

Jeder Charakter hat jetzt Zugriff auf eine kleinere Fähigkeit namens Unique Move, bei der es sich um eine Spezialattacke handelt, die verwendet werden kann, ohne MP ausgeben zu müssen. Es ist keine auffällige Fähigkeit oder eine Fähigkeit mit hohem Schaden, aber sie fügt eine zusätzliche Ebene der Tiefe hinzu. Für Aerith zum Beispiel hieß diese Fähigkeit Nova Warp und ermöglichte es Aerith, einfach aus dem Weg zu blinzeln, um tödlichen Angriffen von Feinden auszuweichen. Darüber hinaus versucht der Synergy-Angriff, aus der Struktur Ihres Kaders weiter Kapital zu schlagen. Je nachdem, welche beiden Verbündeten du in dein Startteam aufnimmst - eine Auswahl, die leicht ausgetauscht oder in mehrere Kader aufgeteilt werden kann, zwischen denen du mit einem zusätzlichen Popup-Menüabschnitt schnell auswählen kannst - kannst du zwei Charaktere für einen Angriff mit zusätzlichen Vorteilen auf fast Limit-Niveau zusammenschließen lassen. Cloud und Tifa könnten einen schnellen Angriff mit hohem Schaden landen, der die Zeitspanne verlängert, in der ein Feind taumelnd bleibt, während Cloud und Aerith für einen Angriff zusammenarbeiten können, bei dem das Paar für kurze Zeit Zugriff auf unbegrenzte MP hat. Unnötig zu erwähnen, dass Angriffe dieses Kalibers eine ziemlich hohe Investition erfordern und nicht häufig verwendet werden können, weshalb ich sie als ähnlich wie Limit-Angriffe bezeichne.

Die RPG- und Anpassungssuite scheint auch etwas intuitiver zu sein, mit weniger überladenen Menüs und leichter zugänglichen Bereichen, was zweifellos ideal für jeden wie mich ist, der komplexe Menüstrukturen verabscheut.

Die erste Demo hieß The Fated Mt. Nibel und diese Mission war eine Rückblende, in der wir als junger Cloud spielen durften, während er und Sephiroth nach einem geschützten Mako-Reaktor suchen. Diese Demo bewies, dass Square entschieden hat, dass es immer noch einen Vorteil hat, linearere Sequenzen zu haben, da ich während dieser Demo einem geradlinigen Level folgte, Felswände hinaufkletterte, mich über Felsvorsprünge hangelte und dann gegen alle möglichen gefährlichen Monster kämpfte, wie sowohl Cloud als auch Sephiroth. Ja, Sie haben richtig gelesen. In einigen Teilen des Spiels übernimmst du die Kontrolle über den berühmten Bösewicht und wie zu erwarten, fühlt er sich unglaublich gefährlich und mächtig an, mit heftigen Schwerthieben, schlagkräftigen Fähigkeiten und einer breiten Palette von Zauberoptionen zur Auswahl. Diese Mission fühlte sich sehr ähnlich an wie das, was Square in Remake zu bieten hatte, mit wenig Erkundung und Möglichkeiten, sich abseits der ausgetretenen Pfade zu wagen, aber immer noch ein paar Gelegenheiten, Materia-Kugeln und -Kisten aufzuheben, um sie zu zerschlagen, in der Hoffnung, Tränke und ähnliche Objekte zu finden.

Die zweite Demo war eine völlig andere Situation. Known as The Open Wilds of Junon, hier kannst du die größten Änderungen in der Art und Weise sehen, wie sich Rebirth von Remake unterscheidet, da diese Demo einen offenen Bereich zum Erkunden enthielt. Es erinnerte mich an Final Fantasy XVI und daran, dass die Welt nicht offen ist, sondern stattdessen in kleinere, halboffene Teile aufgeteilt ist, in denen man nach Belieben erkunden, Chocobos reiten, Nebenquests abschließen und Materialien und Gegenstände plündern kann, um sie in Ausrüstung umzuwandeln. Das Gebiet, das ich mir ansehen konnte, war nicht riesig und nicht mit Zielen übersät, die es zu erfüllen galt, aber man konnte Chocobo-Küken zu Chocobo-Stationen folgen, um sie zu reparieren (und dann kritisch in der Lage sein, das Chocobo-Küken zu streicheln) oder sogar Aktivitäten wie zusätzliche Kampfbegegnungen übernehmen, bei denen man mit zusätzlichen Zielen beauftragt wird (z. B. um die Begegnung in einem bestimmten Zeitlimit zu gewinnen) zum Booten. Diese Gebiete wirken nicht riesig und haben nach dem, was ich gesehen habe, nicht die Begegnungen und Momente, die wirklich gute offene Levels von großartigen unterscheiden. Sie werden nicht von zufälligen Ereignissen begeistert sein und so ziemlich nur Ihren Geschäften nachgehen, indem Sie Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Karte besuchen, aber es verleiht der Erkundung Tiefe, die sich in Remake sehr repetitiv anfühlte.

Falls ihr euch gefragt habt, wie das Spiel abschneidet: Square hat darauf bestanden, dass wir für diese Vorschausitzung nur im Graphics-Modus spielen, und obwohl eine niedrigere Bildrate spürbar war, fühlte sich das Gameplay straff, reaktionsschnell und flüssig an. Die Optik hingegen war außergewöhnlich. Remake ist ein wirklich großartiges Spiel, besonders auf PS5, und da Rebirth ausschließlich für die PlayStation der aktuellen Generation entwickelt wurde, können Sie ein noch detaillierteres und immersiveres Produkt erwarten, bei dem sich die Charaktere noch lebendiger anfühlen und die Welt so beeindruckend ist, dass es schwer ist, einen Unterschied zwischen Zwischensequenzen und Gameplay zu bemerken. Der Performance-Modus wird das zweifellos ein wenig ändern, aber das Einzige, was zu beachten ist, ist, dass Rebirth sich nicht mit seiner Grafik oder Präsentation zurückhält.

Final Fantasy VII: Rebirth ist genau das, was ich mir erhofft hatte: eine verbesserte und beeindruckendere Steigerung von Remake. Es ist atemberaubend, hat zusätzliche Tiefe in den Kämpfen und Erkundungen und schafft es dennoch, alle wichtigen Beats im Sinne der Erzählung und des Geschichtenerzählens zu treffen. Square Enix beabsichtigt, das Spiel am 29. Februar 2024 zu veröffentlichen, und obwohl es noch viel von diesem Spiel zu erleben und auszuprobieren gibt, bevor man voreilige Meinungen abgibt, hat meine Zeit mit Rebirth dieses Spiel als einen der, wenn nicht sogar als meinen am meisten erwarteten kommenden Titel gefestigt.