Final Fantasy VII: Rebirth erhält höchstwahrscheinlich keinen DLC

Square Enix konzentriert sich darauf, den dritten Teil der Final Fantasy VII Remake-Saga fertigzustellen. Dies bestätigte Produzent Naoki Hamaguchi in einem Interview, in dem er auch Gerüchte über potenziell herunterladbare Inhalte oder Erweiterungen für Final Fantasy VII: Rebirth dementierte.

"Wir hören definitiv den Wunsch der Fans, der Stimmen da draußen, die so etwas wollen. Ich verstehe es vollkommen, aber ich denke, aus meiner Sicht ist das, was die Fans wirklich am meisten sehen wollen, nicht unbedingt DLC. Sie wollen so schnell wie möglich den dritten Teil der Serie sehen."

Der letzte Teil der Trilogie soll 2027 in die Kinos kommen. Hoffentlich wird Final Fantasy VII: Rebirth bis dahin seinen Weg auf andere Plattformen finden, damit mehr Spieler die Saga erleben können.

Hast du auf einen DLC für Final Fantasy VII: Rebirth gehofft und freust du dich auf das Ende der Serie?