Final Fantasy VII: Rebirth Der Entwickler war sich nicht sicher, ob das Spiel rechtzeitig fertig sein würde

Jeder, der Final Fantasy VII: Rebirth seit seinem Debüt Ende Februar gespielt hat, wird mit der schieren Größe des Spiels vertraut sein. Die Spieler berichten von einer enormen Dauer für den Abschluss des Spiels, wobei How Long to Beat andeutet, dass der direkteste Weg über 40 Stunden dauern wird und ein vollständiger Abschluss über 130 Stunden dauert. Unnötig zu erwähnen, dass das Entwicklerteam von Square Enix alle Hände voll zu tun gehabt haben muss.

In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag in den Entwicklerkommentaren gab uns Battle Director Teruki Endo einen Einblick in diese Mega-Arbeitsbelastung und ging sogar so weit, sie als "lange Reise" zu bezeichnen, und zwar eine, bei der "ich mir ehrlich gesagt nicht sicher war, ob wir das alles rechtzeitig zusammenstellen können".

Konkret sagte Endo: "Von Anfang bis Ende war die Entwicklung dieses Spiels eine lange Reise, auf der alle Beteiligten ihr Bestes gegeben haben. Das Endergebnis ist ein riesiges Spiel, in dem jeder Aspekt des Gameplays fachmännisch ausgearbeitet und bis zum Rand gefüllt wurde, und natürlich ist der Kampf keine Ausnahme.

"Als ich zum ersten Mal sah, wie viele Inhalte für dieses Spiel erstellt werden müssten, und sei es nur für die Kämpfe, war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir alles rechtzeitig zusammenbringen könnten - von der riesigen Menge an Charakterfähigkeiten über die Beschwörungen und die Systeme, die es einem ermöglichen, an ihrer Seite zu kämpfen, bis hin zur großen Vielfalt an Gegnertypen, die dafür sorgen, dass sich das Spiel frisch anfühlt, wenn die Spieler einen neuen Ort betreten. bis hin zu den Bosskämpfen, die wir so gestaltet haben, dass sie ihr eigenes unverwechselbares Gefühl haben, und jedes einzelne dieser Elemente bietet seine eigene Vielfalt an Gameplay und visuellen Elementen. Aber das Entwicklungsteam hat alles gegeben, um etwas Großartiges zu schaffen, und als Ergebnis konnten wir alles auf eine Art und Weise zusammenfügen, die in jeder Hinsicht viel Liebe zum Detail zeigt."

