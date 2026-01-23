Final Fantasy VII: Rebirth Das Gameplay auf der Switch 2 ist "im Grunde genau dasselbe" wie auf der PS5

HQ

Nur am Tag nachdem wir Gerüchte bekamen, dass Final Fantasy VII: Rebirth dieses Jahr sowohl für Switch 2 als auch für Xbox Series S/X erscheint, gab Projektleiter Naoki Hamaguchi weitere Details zur Entwicklung preis, auch wenn Square Enix sich noch nicht auf ein Veröffentlichungsfenster festgelegt hat (schließlich ist das beeindruckende Final Fantasy VII: Remake Intergrade gerade auf diesen Plattformen erschienen).

Im Gespräch über die Nintendo Switch 2-Version auf der offiziellen Nintendo-Seite lobte Hamaguchi-san zunächst das Handheld-Erlebnis des aktuellen Spiels und erklärte, wie es im Vergleich zum traditionelleren FF im Fernsehen abschneidet:

"Das Erste, und vielleicht kommt das aus meiner Position als Gamer und Fan", sagt er, was ihn an der Plattform überrascht hat, "war, dass es wirklich berührend war, das Spiel zum ersten Mal wunderschön auf der Nintendo Switch 2 laufen zu sehen. Als wir das Spiel im Handheld-Modus gesehen haben, war es tatsächlich ziemlich überraschend, das allein zu sehen und wie es das Spielerlebnis verändert hat. Wir sind es gewohnt, Konsolenspiele zu machen, bei denen das Erlebnis darin besteht, einen Controller in der Hand und einen Fernseher vor sich zu haben. Es gibt auch etwas Abstand zwischen dem Spieler und den visuellen und tonaligen Bildern vom Fernsehbildschirm. Alles in einer Form zusammenzubringen, die dem Spieler viel näher kommt, verändert wirklich das Gesamtgefühl."

Später, als er direkt nach "anderen Titeln der Final Fantasy VII-Remake-Trilogie" auf der Switch 2 gefragt wurde, fügte er Folgendes hinzu:

"Es gibt nicht viele Informationen, die ich zu zukünftigen Spielen teilen kann, aber ich kann die Spieler beruhigen, dass wir an der Nintendo Switch 2-Version von Final Fantasy VII Rebirth arbeiten, dem zweiten Spiel der Reihe und auch dem dritten Spiel. Sie werden gerade für die Nintendo Switch 2 neben den anderen Plattformen weiterentwickelt."

"Eine Sache, um die Fans zu beruhigen, die diese Spiele auf der Nintendo Switch 2 spielen wollen: Ich habe eine persönliche Regel, dass ich keine Versionen meiner Spiele anders machen oder ein anderes Spielerlebnis bieten möchte, nur weil sie auf anderer Hardware laufen. Das könnte für die Spieler verwirrend sein, und sie könnten sich fragen, welche Version des Spiels sie kaufen sollten. Das ist etwas, das ich sehr gerne vermeiden möchte. Die Nintendo Switch 2-Versionen werden so entwickelt, dass das Spielerlebnis im Grunde genau wie bei allen anderen Plattformen bleibt, daher hoffe ich, dass dies die Spieler der Nintendo Switch 2 beruhigt."

Was halten Sie von Hamaguchi-sans "persönlicher Politik"? Und angesichts dieser Aussage, glauben Sie, dass Final Fantasy VII Remake: Part 3 gleichzeitig für PS5, PC, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheinen wird?